Davutoğlu: ‘Tüzük ve Program Çalışmaları Sürüyor’

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Manisa’da yeni parti için tüzük ve program çalışmalarının başladığını açıkladı. Manisa Dostlar Platforumu’nun düzenlediği toplantıya katılan Davutoğlu “Şu anda bizi AK Parti’nin doğruları yanlışları ilgilendirmiyor, bizi yeni hareketimizin doğruları ilgilendiriyor” dedi. AK Parti içinde 3,5 yıldır kapalı kapılar ardında eleştiri ve görüşlerini dile getirdiklerini kaydeden Davutoğlu, söylenenlerin dikkate alınmaması üzerine 22 Nisan’da bir manifesto yayınladığını hatırlattı. Ardından partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiklerini kaydeden Davutoğlu, “yaptığımız istişareler sonucunda istifa kararı aldık” diye konuştu. İlk hedef korku duvarını aşmak Davutoğlu, yeni hareketin partileşmesi için tüzük ve program oluşturmak amacıyla oluşturulan kapsamlı heyetlerin çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Eski Başbakan “Toplumun her kesiminden insanlarla istişare yapıyoruz. Tabii bizimle konuşmaya yüreği olanlarla. Öyle bir korku iklimi var ki düşüncelerimizi onayladıklarını söyleyen bazı kişiler ‘bizi şimdilik mazur görün’ diyor.” İfadesini kullandı. Davutoğlu toplumsal psikolojideki korku duvarını aşmayı ilk hedef olarak tanımladı. Davutoğlu, “ikinci hedefimiz yeni bir siyaset dili geliştirmek. Dışlamayan, tahkir etmeyen, hakaret etmeyen, zarafeti terk etmeyen bir siyasi söylem” dedi.

Ortak akıl, demokratik katılım vurgusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye’de ittifaklardan oluşan iki kutuplu bir Soğuk Savaş dönemi yaşandığını söyleyen Davutoğlu, “Siyaset kutuplaşma değil, münazara ister, istişare ister. Karşılıklı korkulara, önyargılara dayalı iki kutuplu bir siyaset Türkiye’yi darboğaza sokar. Soğuk savaştan dünya fayda görmedi ki Türkiye görsün. Biz bu daralmış siyasetin önünü açacak şekilde özgün, ilkeli bir siyasi vizyonu hayata geçireceğiz inşallah. Üzerinde çalıştığımız parti programı bu arayışın yansıdığı bir program olacak. Ortak aklı, demokratik katılımı teşvik eden bir tüzük olacak” diye konuştu. “Hattı siyaset yoktur, sathı siyaset vardır. O satıh bütün vatandır” diyen Davutoğlu, “Allah bizleri yürekleri barıştıranlardan eylesin. Düşmanlıkları değil dostlukları baki kılanlardan eylesin. Dışlayanlardan değil kucaklayanlardan eylesin. Geçmişin hataları üzerine bir gelecek kuranlardan değil geçmişin mirası üzerine parlak bir gelecek inşa edenlerden olsun. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Suriye eleştirilerine cevap Davutoğlu’nun gündeminde Suriye sorunu ve ABD başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektup da vardı. Suriye’de çatışmalar başlamadan önce defalarca bu ülkeye gittiğini anlatan Davutoğlu, Esat yönetimini orduyu halka karşı kullanmaması, Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık hakkını tanıması ve reform süreci başlatması konusunda uyardığını söyledi. Esat’ın bu uyarıları dikkate almaması ve Suriye’de çatışmaların başlaması üzerine yeni bir Suriye politikasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Davutoğlu, ABD ile varılan anlaşmada yer alan güvenli bölge önerisinin de o zaman gündeme geldiğini vurguladı. Suriye konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren eski başbakan, “Yerilecek bir şey olduğunda Davutoğlu dönemi diyorlar, övünülecek bir şey olduğunda AK Parti iktidarları dönemi diyorlar” ifadesini kullandı. ABD ile varılan anlaşmaya destek Davutoğlu ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin ise şunları söyledi: “Dünkü anlaşma doğru olmuştur. Başlayan ateşkes güvelik sağlandıktan sonra bütün bölgede etkin bir sivil yönetim kurulmalı, etkin ve katılımcı bir sivil yönetim kurulmalı. Araplar Kürtler ve Türkmenler aynı mecliste olmalı ve kimse Türkiye’yi suçlayamamalı. İşgal suçlamalarına karşı ve Mehmetçiğimizin alanda risklerini azaltmak için yerel unsurlardan oluşan bir güvenlik ordusu kurulmalı. Tel Adyablılar Tel Adyab’ı savunmalı. Kobani’de, Münbiç’te ve Kamışlı’da nasıl bir çözüm getirileceği konuşulmalı. Çok etkin kamu diplomasi birimi oluşturulmalı ve Suriye üzerinde etkili tüm güçlerle diplomasi yapılmalı. Bunlar yapılırsa güvenli bölgede kalıcı düzen sağlanabilir.”