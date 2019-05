Davutoğlu: Ülke meselelerinde kanaatlerimi ifade etmeye devam edeceğim

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER, (DHA)- ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ülkenin gidişatı ile ilgili hem istişare etme hakkımız ve sorumluluğumuz var hem de benzer düşünen arkadaşlarla bu konuları daha detaylı ele alma var. Bundan sonra da ülke meseleleriyle ilgili konularda kanaatlerimi ifade etmeye devam edeceğim" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Başkent'te Ankara Dostları Platformu'nca düzenlenen iftara katıldı. Otelde gerçekleştirilen iftarda YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, AK Parti Manisa eski milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Sakarya eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve AK Parti Ankara eski İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı da yer aldı. Davutoğlu, dostluğun insanların birbirine sadece güzel sözler söylemesiyle ifade edilen bir ilişki olmadığına dikkat çekerek, "Gerçek dostlar, birbirleriyle güzel övgülerle konuşanlar değil, birbirine hakikat üslubunca konuşanlardır. Bugünlerde kaybettiğimiz değerlerin başında dostluk gelmektedir" dedi.

Davutoğlu, "İnsana saygı azalıyor. Irkçılığın her türlüsü bir virüs gibi dünyanın etrafını sarıyor. Şu an dünyanın her yerinde gelecekle ilgili beklentiler olumsuz. Böyle dönemlerde istikameti belli, ilkeleri açık ve adımları sabit milletler fark oluştururlar. Hem dünyada, hem ülkemizde karamsarlık var. Son dönemlerde kimle karşılaşırsanız psikolojik karamsarlığın içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bize her şey yakışır; ama karamsarlık asla yakışmaz. Ümidini kaybedenin yarını olamaz" diye konuştu.