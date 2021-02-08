Davutoğlu ve Babacan Birlikte Erdoğan’ı ve Sistemi Eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden parlamenter sisteme dönülmesi” konusundaki partiler arası ziyaret trafiği sürüyor. Bugün de iktidar partisi AKP’den ayrılarak muhalefette iki ayrı siyasi parti oluşumuna liderlik etmekte olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın buluşması gündemdeydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, geçmişte birlikte görev yaptıkları Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin kutuplaştığını ve sorunlar altında ezildiği görüşünde fikir birliğini dile getirdi. Davutoğlu, “Önce sistem değişimi, ardından da zihniyet değişikliği gerekiyor” derken, Babacan, “Türkiye’de yönetim sistemi sorunu, ve yönetenlerin zihniyeti sorunu var. Sistem değişikliği ve zihniyet değişikliği şart. Bu zihniyet değişikliği topyekun iktidar değişikliği olmadan mümkün olmayacak” sözleriyle sistem eleştirilerini dile getirdi. Her iki lider de Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüşü için çalışacaklarını ve bu amaçla Gelecek ile DEVA partileri arasında temasları arttıracakları mesajını verdi.

Davutoğlu, “Siyasi atmosferin hareketlenmesi bir zenginliktir. Son dönemde bütün partiler arasında yakın temasın artmış olması sevindirici. Herkesin birbiriyle konuşması gereken bir süreçten geçiyoruz. Türkiye’de hala kutuplaştırıcı bir dilin hakim olması iktidarın büyük bir ayıbıdır. Diğer partiler arasında son derece artan dinamik bir görüşme trafiği var, memnuniyet duyuyoruz” açıklaması yaptı. Babacan da, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, “Türkiye’nin gidişatına baktığımız zaman 90’lara hızla dönüş var. Hele hele ekonomi yönetiminin işlerine baktığımız zaman Özal öncesine dönüş var. Bu ülke bunları haketmiyor. Türkiye’de problemler hızla büyüyor. Hukukun üstünlüğü diye bir kavram, ilke neredeyse kalmadı. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Şu anda yönetim sistemi sorunu var aynı zamanda yönetenlerin zihniyetiyle ilgili de sorun var” ifadelerini kullandı.

Eski AKP’liler Erdoğan’ın yeni anayasa hazırlığını gerçekçi bulmuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 1 Şubat’ta ülke gündemine taşıdığı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu ve hazırlık yapılacağı açıklamasına, eski çalışma arkadaşları Davutoğlu ve Babacan’ın temkinli yaklaştığı ve bunun olacağını düşünmedikleri görüldü. Davutoğlu, “Gündem değiştirme çabasıdır, burada samimiyet görmüyoruz…Gerçek gündem, kendi görüşlerini ifade eden ve toplantı gösteri yapan öğrencilere, kitleye terörist suçlamasında bulunarak terör kavramının içini boşaltmaktır. Bütün bu yaşananlar derin bir krizi ortaya koyuyor. Biz bütün partilerle temasımızı sürdüreceğiz” dedi. Babacan da, “Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun üstünlüğü ilkesi kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti niteliğini kaybetti. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden de hukuk devletinden de bahsedilemez. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı birdenbire anayasa gündemi ortaya attı. Zaten o açıklaması ile ertesi gün küçük ortağın (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) açıklamasını yan yana koyduğunuzda bu işin bir yere gitmeyeceğini görüyorsunuz. ‘Yeni anayasa’ diyor, küçük ortak her zaman olduğu gibi çerçeveyi çiziyor. Güçler ayrımına ve yargının bağımsızlığına inanan bir zihniyet var mı? Bunları sorgulayınca oradan bir şey beklemek mümkün olmuyor” diye konuştu.

Davutoğlu ve Babacan Arınç’a da destek verdi Halen AKP üyesi olan kurucu isimlerden Bülent Arınç’ın eleştirileri de Türkiye gündeminde. Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, dün Milli Görüş çizgisinden Fehim Adak’ın anma töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin önce müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızda” eleştirisinde bulundu. Davutoğlu, bu açıklamalara ilişkin soru üzerine, “Arınç’ın açıklaması durumu doğru tasvir ediyor. Bu sebeple biz bazı yerlerde değiliz, bizim neden iktidarın içinde olmadığımızın tespiti Arınç’ın sözlerinde gizli” yorumunu yaptı.

Aynı soruya karşılık Babacan da, “Arınç’ın ifadeleri samimi ifadeler, bu ülkenin gerçeklerini ortaya koyuyor. Sorun şu ki bugünkü iktidar gerçekleri duymak istemiyor. Bu ifadeler önemli fakat sonuçta ülke için ne yapacağız, sorunları nasıl çözeceğiz? Çözüm siyasetten geçiyor. O yüzden hep beraber çalışıyoruz” dedi.

Ana dil hakkı eleştirisine yanıtı Uygurlar örneği MHP Genel Başkanı Bahçeli, hem Davutoğlu’nu hem de Babacan’ı Kürt sorununa yaklaşımları dolayısıyla sert sözlerle hedef alıyor. Bahçeli, Davutoğlu için “Serok Ahmet” ifadesini kullanırken, Gelecek ve DEVA partilerince Kürtçe konusunda yapılan açıklamaları sert şekilde eleştiriyor. Davutoğlu ve Babacan ise, MHP’nin suçlamalarına bugün Çin’de yaşayan Uygular örneğiyle yanıt verdi. Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’ye seslenen Babacan, “Biz anadil konusuna temel bir insan hakkı konusu olarak bakıyoruz ve bu anadil üzerinden de kimse bu toplum içerisine fitne tohumları atmasın. Her bir vatandaşımızın annesinin konuştuğu dili konuşmak, yaşatmak en doğal hakkıdır. Şu anda Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok ciddi insan hakları ihlalleri var. Şu anda bizim hayretler içerisinde izlediğimiz bir durum var o da Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin bu gerçeği görmemesi. Niçin mazlumların yanında değilsiniz? Niçin bu kadar ağır insan hakkı ihlalleri varken susuyorsunuz? Acaba o ülkeyle olan ilişkilerimizde bilmediğimiz bir şey mi var? Niçin sessiz kaldıklarını çıkıp açıklamaları lazım” sorularını yöneltti.