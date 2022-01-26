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Davutoğlu ve Babacan'dan ittifak açıklaması! "Her konuya açık olmalıyız"

26.01.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan iki lider ittifak değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu açıklamasında, "Son derece verimli görüşmeler oluyor. O bakımdan bunu mutlaka bir yeni ittifak arayışları gibi yorumlamamak ama bunları da konuşmalıyız. Her konuya açık olmalıyız." dedi. Babacan ise, "Yaptığımız istişareler sonucunda bir süre sonra ittifaklarla ilgili bir karar da oluşabilir." dedi.

Davutoğlu ve Babacan'dan ittifak açıklaması! "Her konuya açık olmalıyız"

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından iki genel başkan basın toplantısı düzenledi.

Babacan, Türkiye'nin içinde bulunduğu "çoklu kriz ortamını" görüştüklerini belirterek, diyalog ve iş birliği süreçleriyle altı parti arasında devam eden anayasa ve sistem değişikliği müzakerelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Davutoğlu da parlamenter sistemle ilgili yaptıkları çalışmanın ortak bir zeminde buluşturulan güzel bir adım olduğunu ancak bunun oturacağı siyasal bağlamın da çok iyi bir şekilde tanımlanması ve topluma güven verecek şekilde ortak çalışma zemini oluşması gerektiğini ifade etti.

İKİ LİDERDEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Yeni ittifak arayışlarına ilişkin soruya cevap veren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Genelde karşılıklı güven içinde son derece verimli görüşmeler oluyor. O bakımdan bunu mutlaka bir yeni ittifak arayışları gibi yorumlamamak ama bunları da konuşmalıyız. Her konuya açık olmalıyız. Mesele, muhalefetin topluca bu iktidar gittiğinde ülkeye kaos gelmeyeceği, bu ülkede ekonomi herhangi bir sıkıntının yaşamayı bırakın çözüme kavuşturulacağı ve toplumun bütününde bir barış ortamının ve toplumsal gerilimi azaltan bir ortamın oluşacağı konusunda güven hissini verebilmemiz. Hepimizin sorumluluğu bu."

Aynı soruya verdiği cevapta ise Babacan, "Bizim bugün itibarıyla ittifaklarla ilgili herhangi bir kararımız yok ama önümüzdeki süreçte kuşkusuz geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıp diğer siyasi partilerle de yaptığımız istişareler sonucunda bir süre sonra ittifaklarla ilgili bir karar da oluşturabiliriz. Ama özellikle seçim ortamında, seçim atmosferine gittikçe yoğun bir şekilde girdiğimiz bu dönemde artık bu konudaki fikirlerin biraz daha şekillenmesi ve ileride ihtilaflara yol açmayacak şekilde bugünden sağlam bir zeminin hazırlanmasını da önemli görürüz." dedi.

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"BELEDİYE BAŞKANLARININ BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMESİ OLAĞANDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la bir restoranda görüşmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, seçilmiş otoriteler gibi belediye başkanlarının bu tür görüşmeler yapabileceğini, bunun olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi.

Babacan da görüşmenin normal olduğunu, yurt dışındaki Türk büyükelçilerin de bulundukları ülkelerde belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü dile getirdi.

Diyarbakır'da oluşturulacak bir ormana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin verilmek istenmesine ilişkin soruyu cevaplayan Davutoğlu, kamu kaynaklarıyla yapılan yerlere yaşayan siyasilerin isimlerinin verilmesine ilkesel olarak karşı olduklarını söyledi. (AA)

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