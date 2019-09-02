AKP yönetimi, parti için muhalefet için "ihraç" sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilini "kesin ihraç" istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içinde muhalif hareket başlatan ve geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "AK Parti kendi eksenine dönmezse, yeni bir hâli yeni bir yol olarak bağlamak lazım. (...) Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol, yeni bir partiye yönelir mi? Yönelir." diyerek yeni parti sinyali veren Davutoğlu ve ekibi için disiplin sürecini başlattı.

Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Davutoğlu'nun yanı sıra, kendisi ile birlikte hareket eden eski AKP Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın, "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak MDK'ye sevkine karar verildi. Söz konusu isimler "tedbirli" olarak disipline sevk edildikleri için hiçbir parti faaliyetine katılamayacaklar.