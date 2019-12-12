HABER

Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’na yeni partisinin kuruluş başvurusunu yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partinin ilkelerini ve kurucu üyelerini yarın Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kurduğu yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi. Başvuruyu bakanlığa sunan heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski AKP milletvekilleri Feramuz Üstün ve Yeşim Karağ, eski Vali İzzettin Küçük ve AKP'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer aldı.

Davutoğlu’nun yarın Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni parti hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak partinin adının "Gelecek Partisi” olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Davutoğlu’nun yarın yapmayı planladığı basın toplantısında, “Partinin ilkelerini açıklayacağını ve kurucu üyeler hakkında bilgi vereceğini” aktardı. “Parti kurma çalışmalarının son aşamaya geldiğini” belirten söz konusu kaynak, kurucuların parti tüzüğünde son değişiklikleri yaptığı bilgisini verdi.

Davutoğlu Eylül'de AKP'den istifa etmişti

2014-2016 yılları arasında AKP'nin genel başkanlığını yürüten ve başbakanlık görevinde bulunan Ahmet Davutoğlu, 13 Eylül'de AKP'den istifa etmişti. Yaptığı açıklamada, "AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl, parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti” diyen Davutoğlu genel başkanlığı bırakmasının ardından partiye ilişkin eleştirileri dile getirdiği ancak önerilerinin karşılık bulmadığını ifade etmişti. Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Reuters,DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldülerKafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler
Geçen yıl bugün lapa lapa yağmıştı; aynı yer bugün çok farklıGeçen yıl bugün lapa lapa yağmıştı; aynı yer bugün çok farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.