Davutoğlu’dan Erdoğan’a: ‘’Devletin Üzerindeki Şaibe Artmıştır’’

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “temiz siyaset çağrısı” yapmak için gittiği TBMM önünde polis engeli ile karşılaştı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolsuzluk ve suç örgütleriyle ilişkiler iddialarıyla ilgili 25 günlük sessizliğini bugün bozmasıyla ilgili “devletin üzerindeki şaibe artmıştır” dedi. Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisiyle ilgili Erdoğan’ın “tarafsız Cumhurbaşkanı” olduğu dönemde yürüttüğü AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık dönemine ilişkin iddialarına tepkili. Davutoğlu, Soylu’nun kendisiyle ilgili AKP yöneticilerini dinlettirdiği iddialarını yalanlarken, kendisini parti genel başkanlığı ve başbakanlıktan uzaklaştırmak için “kumpas” kurulduğu görüşünde. Soylu’nun terörle mücadelede başarısızlık ile de suçladığı ve hatta hakkında HDP’ye bölgesel özerklik sözü verdiği iddiasını ortaya attığı Davutoğlu, bugün önce “külliyen yalan” açıklaması yaptı. Davutoğlu, bugün sabah katıldığı televizyon programında, “Ben başbakanlığı devrettiğimde Türkiye’de bir tek sokakta bariyer, hendek, barikat kalmamıştı. Terörün ana damarları kesilmişti. Peki o arada ne yapıyordu Süleyman Soylu. Terörle mücadelede ben Silopi’de, Varto’da, Sur’da, Van’da, Şanlıurfa’da iken o benim arkamda 3-5 kişiyle kumpas kuruyordu. Kendi başbakanına kumpas kurarak, ben terörle mücadeleyi o yetkilerle yürütürken, Mehmetçik’le alandayken o bana kumpas kurmakla meşguldü. Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular” ifadesini kullandı.

Sonrasında Soylu’nun iddiaları ve siyaset-mafya-medya ilişkisi hakkında bugün saat 15.00’te TBMM’nin Çankaya kapısında basın açıklaması yapacağını duyurdu. TBMM’nin önüne barikat kuruldu, polis ile partililer tartıştı Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu’nun sabah duyurduğu açıklaması öncesinde TBMM’nin Çankaya kapısı çevresi adeta polis ablukası altına alındı. Polis barikat kurarak, Gelecek Partisi’nin Davutoğlu’nu karşılamak üzere TBMM önüne gelen Ankara İl Başkanlığı yetkililerine, açıklamaya izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine diğer illerden gelen partililer açıklama yapmak isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Polisin ısrarla açıklamaya izin verilmeyeceğini söylemesine karşılık Gelecek Partililer, sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında her türlü etkinlik yasakken Meclis’in önünde yüzlerce kişinin İsrail’i protestosuna müdahale edilmediğini hatırlattı. “Basın açıklaması yapmak için izne de gerek yok, bildirime de gerek yok. Anayasada ilgili hükümler açıktır” tepkisini gösteren partililer, alkışlarla durumu protesto etti.

“Burada karşılaştığımız tavır TBMM’nin itibarına yakışmamıştır” Bu sırada Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi otobüsüyle Atatürk Bulvarı’nda TBMM’nin Çankaya Kapısı’na giriş yapılan bölgeye geldi. Ancak Davutoğlu’na da polis yetkililerince kapı önünde açıklamasına izin verilmeyeceği söylendi. Davutoğlu ve partililer, polis ile tartışmayı sürdürmeme kararıyla yolun karşısına geçerek basın açıklamasını polis barikatı karşısında yaptı. Temiz siyasete dikkat çekmek amacıyla kendisi ve parti yöneticileri beyaz gömlek giymiş olan Davutoğlu, “Milli iradenin ve milli vicdanın tecelli etiği Meclis’in huzurundayız. TBMM zor şartlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklal savaşımızı yürütmüş ve cumhuriyetimizi kurmuş bir meclistir. Yine hain bir çete tarafından ülkemizin bağımsızlığına yönelik alçakça bir saldırı olduğunda da 15 Temmuz’da gazilik unvanını göstermiştir. TBMM, milletimizin vicdanı, milletimizin iradesinin makamıdır. Son günlerde yapılan tartışmalar bağlamında biz Gelecek Partisi olarak burada düşüncelerimizi ifade etmek üzere geldik. Ben TBMM’ne milletvekili, bakan ve başbakan olarak geldim. Milletin iradesinin nihai tecelli makamı olan TBMM’nin bu kez Gelecek Partisi heyeti ile geldiğimizde karşılaştığımız tavır ve tutum açıkçası milletimizin Meclis’inin itibarına yakışmamıştır” diyerek tepki gösterdi.

Eski Başbakan, “Türkiye Cumhuriyet devleti, hiçbir şahsın ve hiçbir siyasi grubun tekelinde değildir. Hiçbir legal ve illegal yapı kendilerini devletin yerine koyarak hüküm veremez, yorum yapamaz ve devlet demokratik hukuk ve ilkeleri dışında temsil edilemez” diye konuştu. “Cumhurbaşkanı Bahçeli ve Perinçek’in ifadeleriyle sahiplenmeye gitti” İçişleri Bakanı Soylu’nun kendisiyle ilgili suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in ortaya attığı iddialara yanıt vermek yerine farklı konularda açıklamalar yapmaya devam ettiğini kaydeden Davutoğlu, Soylu için “Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Başbakanı olarak bana, Gelecek Partisi kadrolarına ve dahası da bugün iktidarda bulunan iktidar yetkililerine de açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu açıklamalar sonrasında sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve Perinçek’in ifadelerine dayanarak bugün sayın İçişleri Bakanını sahiplenmeye gitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanının suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk günde ifade etmeliydi, ilk günde olayları açıklığa kavuşturmalıydı. 25 gün sükut ettikten sonra bugün bu şekilde bir sahiplenme devlet üzerindeki oluşmuş şaibeyi gidermek yerine arttırmıştır” dedi.