Davutoğlu'dan 'Kanal İstanbul' Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıklayarak, deprem gibi olası doğal afet veya savaş durumunda İstanbul’un savunmasız kalacağını söyledi. Eski başbakan Davutoğlu, kurucu çoğunluğu AKP kökenli isimlerden oluşan Gelecek Partisi’nde kendisiyle birlikte görev yapacak yönetici ekibi ve mevcut Erdoğan’a bağlı hükümet çalışmalarını takip edecek “gölge kabine” ekibi seçimi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, muhalefet partileri CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi’nin karşı çıktığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent için felaket olacağını dile getirdiği ancak Anayasa Mahkemesi’nin ise yasal kapı açtığı Kanal İstanbul projesini kendi başbakanlığı döneminde riskli bulduğunu açıkladı. Gelecek Partisi olarak gelecek hafta Kanal İstanbul ile ilgili hazırlayacakları kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını duyuran Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile geçmişte görüş ayrılıkları yaşadıkları konu başlıkları arasında Kanal İstanbul’un da yer aldığını açık şekilde bugün dile getirdi. Davutoğlu, “Kanal İstanbul Projesi ile birlikte Suriçi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağına ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. İstanbul'u savunmasız bırakır. Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım" dedi.

Suriye gibi Libya politikasını da destekledi Davutoğlu, geçmişte Suriye’nin iç savaşında Türkiye’nin taraf olması sürecinde rol oynamıştı. Davutoğlu bugün Libya’da da benzer şekilde Türkiye’nin çatışma halindeki taraflardan birisiyle anlaşma imzalanmasına destek verdi ve askeri adımlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Libya’da Fayaz Al Sarraj’ın liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’in başında olduğu grup arasında çatışma sürmesine karşın Türkiye’nin taraflardan birisiyle anlaşma imzalaması tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk Hükümeti, son olarak 27 Kasım günü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması” imzalamıştı. Bu anlaşmalardan Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar ile ilgili olan anlaşmaya CHP, İyi Parti, Saadet Partisi gibi muhalefet partileri destek vermesine rağmen Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine kapı aralayan askeri anlaşmaya ise muhalefet tepki göstermişti. TBMM’deki oylamada muhalefet partileri, askeri anlaşma için ret oyu kullanmıştı.

Davutoğlu ise, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmayı doğru bulduğunu belirterek, "Türkiye Akdeniz'in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur. Devam eden iç savaşta Türkiye'yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı" diye konuştu. Davutoğlu, Libya konusunda mutlaka Rusya’yla da temaslar yürütülmesi gerektiği görüşünü ifade etti. Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre; Gelecek Partisi’nin genel sekreteri Şenol Gürşan olurken, genel başkan yardımcılıkları dolayısıyla yönetimiyse şöyle şekillendi: Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci, Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün, Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ, Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir İletişim Başkanı: Neslihan Çevik, Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım, Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün, Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan, İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce, Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin, Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer, Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel ile İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı.