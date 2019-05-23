Davutoğlu’na Diyarbakır’dan Tepki: ‘Gelme’

Grup adına konuşan Abdülkadir Arslanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını belirterek, Davutoğlu’nu isim vermeden eleştirdi. Arslanoğlu, “Zaman; vatan hainlerine, dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olma, kutlu davamızın etrafında kenetlenme zamanıdır. Şimdi görüyoruz ki; hâlâ dış mihrakların arzu ettikleri doğrultuda, bölünme, dağılma ve parçalanma yolunda gayret sarf edenler var. Bazıları, ülkemizin bu kadar çok düşmanı varken, yeni partiler ve oluşumlar peşinde olduklarını artık açık açık ifade ediyorlar. Vefasızlığın ve kadir bilmezliğin en somut örneğini teşkil eden, birlik ruhundan nasiplenmemiş bu zihniyetin mümessilleri çıkmışlar, bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır’dan start verecekleri havasını estirmişlerdir “dedi.

Kendilerine “Gönül Mimarları İnisiyatifi” adını veren bir grup Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 27 Mayıs’ta yapacağı ziyaret öncesi bir açıklama yaptı. Surların altında açıklama yapan grup ellerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajları içeren Türkçe ve Kürtçe dövizler taşıdı.

Davutoğlu ve arkadaşlarını fitne çıkarmakla suçlayan Arslanoğlu, Davutoğlu’nun gelmemesi çağrısı yaptı. Arslanoğlu, “Hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleyebileceğini aklından bile geçirmesin. Amacı bölücülük olanlar bu şehirden eli boş dönerler. Memleket sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler. Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler. Dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler. Kutlu davamızı sırtından hançerlemek isteyenler bu şehre gelmesinler. Bu düşünceleri taşıyıp bu şehre gelenler, kendilerine taraftar ve destekçi bulamazlar. Size burada ekmek çıkmaz. Böyle bir tasavvurunuz varsa şimdiden vazgeçin ey vefasızlar” diye konuştu.

Aylardır yeni bir parti kuracağı konuşulan Davutoğlu’nun yeni partisini Diyarbakır’da duyuracağı iddia edilmişti. Ancak bu iddia Davutoğlu’nun yakın çevresi tarafından yalanlanmıştı. Ancak Davutoğlu’nun 27 Mayıs’ta onuruna verilecek iftara katılmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kente geleceği öğrenildi.

