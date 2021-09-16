Davutoğlu'na Elçi Davasında Tanıklık Talebi

Geçen hafta sonu Diyarbakır'ı ziyareti sırasında, başbakanlık yaptığı dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin “Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti” açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na mahkemede tanıklık yapma talebi geldi. Diyarbakır Barosu Davutoğlu’nun dinlenmesi için mahkemeye başvurdu.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu ile Elçi’nin eşi Türkan Elçi, olayın meydana geldiği tarihte başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye başvurdu. Tahir Elçi cinayetiyle ilgili davanın görüldüğü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Davutoğlu’nun ilk kez, "yorum ve kanaate dayanmayan", "Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti" şeklinde bir açıklamada bulunduğuna dikkat çekildi.

Davutoğlu’nun cinayetin aydınlatılması için katkı sunabileceğini baro yönetimine aktardığına dikkat çekilen dilekçede şu bilgilere yer verildi: “Aynı açıklamanın yapıldığı gün Ahmet Davutoğlu Diyarbakır Barosu'nu da ziyaret etmiştir. Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gerçekleşen görüşmede de 'Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti' beyanını tekrarlamış ve sözkonusu suikast ile birlikte zor ve karanlık bir sürece girildiğini beyan etmiştir. Baro başkanı olarak kendisine söz konusu dönemin başbakanı olarak sorumluluğu hatırlatılmış ve dosyaya yansımayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı talep edilmiştir. Kendisi sözkonusu dönemde olduğu gibi hala devlet içinde 1990'lı yıllardaki atmosferi tekrar geri getirmek isteyen grupların olduğunu, cinayetin aydınlatılması için gerekli talimatları verdiğini, o sürecin zorluğunu ve yaşananları hatırlatarak bazı grupların engellemelerinden bahsederek hatta söz konusu oluşumların kendisine de yöneldiğini ve başbakanlıktan ayrıldığını belirtmiştir. Bu suikastın aydınlatılması için kendi dönem süresine ilişkin sürece dair gerekli yardımı sunabileceğini ancak başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki süreç için bir şey diyemeyeceğini belirtmiştir.”

“Davutoğlu’nun açıklamaları gerçek bilgiye dayanıyor olabilir”

Başvuruda, Davutoğlu’nun cinayetin işlendiği dönemde başbakan olması nedeniyle gerek cinayetin işlendiği gün, gerekse de soruşturma sürecinde Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet ve Jandarma İstihbaratı tarafından bilgilendirildiğinin altı çizilerek, “Başbakanın konuya ilişkin yaptığı bu açıklamanın gerçek bir bilgi veya görgüye dayanıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Cinayetin işlendiği tarihteki konum ve statüsü, bilgilere erişim kolaylığı dikkate alındığında, 14 Temmuz 2021 tarihli celsede yazılı ve sözlü sunmuş olduğumuz beyanlarımızı ve soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizin dayandığı şüpheyi destekler nitelikte bulunduğundan, bilgi ve görüşüne başvurulmak üzere beyanlarının alınmasını talep ederiz” denildi. Baro Yönetimi Davutoğlu’nun bizzat Diyarbakır’a gelerek duruşmada ya da talimatla dinlenmesini istedi.

Ne olmuştu?

Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde, basın açıklaması yaptıktan sonra, tek kurşunla vurularak öldürüldü. Gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada, 2020 yılı Ocak ayında 3 polisin ifadesinin alınmasının ardından polislerle birlikte, bir PKK’lı hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Duruşmanın gelecek celsesi 12 Ocak 2022’de görülecek.

