Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Soylu mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde partilileri ile birlikte bir basın açıklaması yapan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son günlerde tartışılan devlet-siyaset-mafya üçgenindeki iddiaların araştırılması çağrısında bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya atılan iddialarla ilgili uzun süre sessiz kalmasını eleştirdi. Erdoğan'ın bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'nin etkisiyle sahip çıktığını ifade eden Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı, eğer İçişleri Bakanı'nın suçsuz olduğunu düşünüyorsa bunu daha ilk günde ifade etmeliydi" şeklinde konuştu. "Temiz Siyaset" hareketi başlattığını söyleyen Davutoğlu, iddialar ve ithamlarla ilgili TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulması, cumhuriyet savcılarının da harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Davutoğlu, soruşturmanın selameti açısından da başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iddialara muhatap olan tüm yetkililerin istifa etmelerini, etmezlerse de Cumhurbaşkanı tarafından azledilmeleri talebinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu açıklamasında, Yalıkavak Marina ile ilgili suç örgütü lideri olmakla aranan Sedat Peker'in iddialarına da işaret ederek "Bir takım örgütler tarafından kullanıldığı artık ayan beyan belli olan bütün süreçlerde ekonomik ve hukuki işlemler olmamış addedilerek bu işlemler yürürlükten kaldırılmalı ve Hazine'ye devredilmelidir" dedi. Davutoğlu: Bana kumpas kuruldu Davutoğlu, bu sabah FOX TV'de katıldığı bir haber programında da Soylu'nun kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Davutoğlu, "Sayın Süleyman Soylu'nun söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. 1 Kasım seçimlerinden sonra çıkarcıların, rantçıların, mafyanın oturmaya çalıştığı o kurtlar sofrasına karşı şeffaflık dosyasıyla, siyasi ahlak yasasıyla, imar yasasıyla, ihale yasasıyla yeni bir sofra kurmaya çalıştık" dedi. Başbakanlığı döneminde kendisine karşı parti içinde bir çete örgütlendiğini savunan Davutoğlu, "Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak, bu üçü Erdoğan'ın talimatıyla veya koordinasyonuyla, onu da bir anlamda ikna ederek bunu yaptı" iddiasında bulundu.