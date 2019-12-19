Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: “Yakın Arkadaşını Dolandırıcılıkla Suçluyor”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP kökenli isimlerce kurulmuş Gelecek Partisi’nin bugün yönetim organları seçimi sonrasında resmen parti genel başkanı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “geçmiş polemiği yapmama’’ çağrısında bulundu. Davutoğlu, Erdoğan’ın suçlamalarına yanıt olarak “Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz doğan baharı görürüz. En önemlisi en yakın arkadaşım dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapılmasından sonra halen vefadan bahsedilmesi mümkün mü? Her şeye hazırım, hazır olmadığım şey iftiralara maruz kalmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, son olarak AKP’den ayrılanlara yönelik Halkbank ile ilgili yolsuzluk iddiasını ortaya atmış ve Davutoğlu’nun 5 Mayıs 2016’daki Başbakanlık görevinden istifa konuşmasını eleştirmişti. Erdoğan, AKP’nin bir çınar olduğunu belirterek, partisinden ayrılanları ise geri dönüşü mümkün olmayan ve adları da sonradan unutulacak yapraklar olarak nitelendirmişti.

Davutoğlu ise, bugün Erdoğan’ın sözlerine yanıt vererek, Gelecek Partisi’nin kuruluş ilkesi itibariyle, bu yolculukta aslında böylesi polemiklerden uzak durmak istediğini söyledi. Davutoğlu, Erdoğan’ın eğer kendi görüşlerine değer vermeye devam etmesi gibi bir durum olsaydı AKP’den istifa etmek zorunda kalmayabileceği mesajını vererek, şunları dile getirdi:

“Bu yolda giderken Sayın Cumhurbaşkanı ile herhangi bir polemiğe girmemeye önem göstereceğim. Ancak gerek şahsiyetime gerekse temsil ettiğim arkadaşlarıma yönelik ağır suçlama olunca cevap vermek hakkımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz doğan baharı görürüz. Bütün acımı yüreğime gömerek o konuşmayı (Başbakanlıktan istifa konuşmasını) yaptım. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık arasında bir çatışma doğmasın, bir kriz çıkmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur bu hukuk bozulmasın diye yaptım. Aramızdaki mutabakatın gereği bunu yaptım. Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun, üç buçuk yıl bu mutabakata sadık kalmak adına her türlü hakarete trol çetelerinin saldırılarına sabırla tahammül ettim. Konferanslarım engellendi. Eğer bu kötü gidişatla ilgili yaptığım manifesto sonrasında oturup konuşma imkanı olsaydı yine susabilirdik. Üç buçuk yılda ayrı ayrı 5 tane rapor sundum. Bunların gereği yapılsaydı yine sesimiz çıkmazdı. Biz ayrılmadık o bizi ayırdı. Milletimiz bunu görmeli. Biz ihraç talebiyle sevk edildik. Tarihte ilk defa. Bunu yapanlar vefadan bahsedebilirler mi? En önemlisi en yakın arkadaşım dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapılmasından sonra halen vefadan bahsedilmesi mümkün mü? Her şeye hazırım hazır olmadığım şey iftiralara maruz kalmaktır. Neden hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halkbank’tan Şehir Üniversitesi'ne bir gram kredi verilmedi. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın.”