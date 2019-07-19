Davutoğlu'ndan Sputnik'in kararına tepki: Susmayacağız

Davutoğlu, “Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi.AKP'li eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya yayın kuruluşu Sputnik Türkiye'nin, kendisiyle röportaj yapan gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son vermesine tepki gösterdi.

Twitter'da yaptığı açıklamada Davutoğlu, Oğhan, Beki ve Saymaz'ın programlarına son verilmesinden ötürü "büyük üzüntü duyduğunu” ifade ederken, "Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiçbir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi.

Gazeteciler tepkili

Davutoğlu'nun kamuoyunda tartışalan röportajının ardından gazetecilerin programına son verilmesini Yavuz Oğhan Twitter'dan duyurdu.

Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarına son verildiğini açıklayan Oğhan,"Türkiye'de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz, Dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde” dedi.

Gazeteci Akif Beki konuyla ilgili attığı Tweet'te, "Ben ‘SETA raporu' diyeyim, gerisini siz anlayın. Bu kaçıncı tur, biz kovulmaktan sıkıldık hedef gösterenler kovdurmaktan sıkılmadı” görüşünü dile getirdi.