Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin Kuruluş Dilekçesi Bakanlığa Verildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde, AKP'den ayrılmış isimler tarafından bir süredir kurulması gündemde olan partinin kuruluş başvurusu, İçişleri Bakanlığı’na resmen yapıldı. Partinin ismi, “Gelecek Partisi” olarak belirlendi. Eski AKP'li isimler, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na bugün teslim etti.

Bakanlığa kuruluş dilekçesini, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ iletti.

Ahmet Davuotoğlu’nun yarın düzenleyeceği bir basın toplantısıyla Gelecek Partisi’nin kuruluşi programı ve kurucular kurulunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AKP’den ayrılan isimler eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan’ın ayrı ayrı yeni partiler kuracağı iddiaları uzunca bir süredir konuşulan konular arasındaydı.

