Davutoğlu'nun soruşturma çağrısına muhalefetten destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiada bulunmuyor. Ya da bir başka bir muhalafet partisi bir iddiada bulunmuyor. İddianın sahibi AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki Başbakanı ve Genel Başkanı. O diyor ki hadi bakalım kimin mal varlığı ne kadar artmış" şeklinde konuştu.

Özel "AKP'den bir ses bekleriz. Böyle bir komisyonun kurulmasını ve meydan okumasını bekleriz. Çünkü Türkiye'de birçok kişiyle davalık bu konuda. Bir yüzükle girdim siyasete dedi ve şimdi mal varlığının çok yukarlara eriştiğini herkes söylüyor. Söyleyenelere dava açıyor" dedi. Özgür Özel ayrıca, "Yurt dışında dış politika konusunda kendisini ve Türkiye'yi sıkıştıran, kendisine yapılan şantajla bazı konularda Türkiye'ye geri adım attıran bir mesele bu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan hodri meydan dese, hadi benim ve yakınlarımın mal varlıklarını araştıralım bakalım dese bu en çok kendisini rahatlatır. Çünkü şöyle birşey var. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Çiğ yemediyse karnının ağrımıyor olması lazım" ifadesini kullandı.

AKP iktidarı süresince birçok siyasetçinin ve iş insanının zenginleştiğini ancak bu dönemdeki yolsuzlukların soruşturulmadığını belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Biz elbette, Ahmet Davutoğlu’nun o dönemki zenginleşmenin araştırılması önergesini destekliyoruz. Ancak Ahmet Davutoğlu da sonuç olarak o dönemin sorumlu başbakanlarından birisi. Ve o dönemde yaratılan pek çok yolsuzluğun da sorumlusu. Ancak bu öneri önemlidir. AKP dönemindeki zenginleşen herkesin soruşturulması gerekiyor. Tüm milletvekilleri, siyasetçiler ve bütün yandaş iş insanlarının birikmiş serveti sorgulanmalıdır, soruşturulmalıdır" şeklinde konuştu.