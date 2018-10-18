Davutpaşa patlaması davası...

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada tutuksuz sanıklardan Rüstem Tekin hazır bulundu. Şikayetçi Avukatı Özlem Özkan mahkemeye sunduğu dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, "Öncelikle burada hazır olmayan sanıklar yönünden duruşmalardan vareste (bağışık) tutulmalarına karar verilmediği halde hazır olmadıkları görülmüştür. Biz sunmuş olduğumuz dilekçemizi onların huzurunda açıklamak istiyoruz. Dolayısıyla onların hazır edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yıldır devam etmektedir. Şikayetçilerin, sanıkların huzurunda beyanlarını ve kendilerini ifade etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Başka bir şikayetçi avukatı

"SANIKLARIN DA BURADA HAZIR BULUNMALARINI İSTİYORUZ"

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, avukatlar ve şikayetçiler sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, talebi reddetti.

Nermin Kaplan da "Saatlerdir biz mağdurlarla birlikte duruşma sıramızı bekledik. Sanıkların da burada hazır bulunmalarını istiyoruz. Ondan sonra beyanda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Söz alan diğer avukatlar da sanıkların duruşmada hazır olmasından sonra beyanda bulunacaklarını ifade etti.

"BİZİM CANLARIMIZ TOPRAK ALTINDA"

Şikayetçiler de sanıkların hazır olmasının ardından beyanda bulunacaklarını ifade etti. Yaşanan patlamada kızı Semra Bakkal'ı kaybeden şikayetçi Nigar Bakkal, "Bizim canlarımız toprak altında, onlar keyif yapıyorlar. Mahkemeyi kale almıyorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir" dedi.

DURUŞMA OCAK AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti de sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek, şikayetçi avukatlarının talebini reddetti. Şikayetçi avukatlarına esas hakkındaki beyan ve iddialarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi.