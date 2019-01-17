Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...

2 SANIK 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

2 SANIK DA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal da 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup, "Davutpaşayı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı, "İş kazası değil, cinayet" ve "Davutpaşayı unutma unutturma" şeklinde slogan attı. Yapılan açıklamada, iş cinayetlerinin son bulması için adaletli bir karar verilmesi istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.