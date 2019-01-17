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Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis, 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi. Karar oybirliğiyle alındı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada söz alan müştekilerin avukatları davanın 10 yıldır sürdüğünü belirterek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti, verilecek kararın örnek olmasını istedi. Söz alan müştekiler de adalet istediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

2 SANIK 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

2 SANIK DA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal da 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup, "Davutpaşayı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı, "İş kazası değil, cinayet" ve "Davutpaşayı unutma unutturma" şeklinde slogan attı. Yapılan açıklamada, iş cinayetlerinin son bulması için adaletli bir karar verilmesi istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI
Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşındı.
Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararları ile Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit'in 5 yıllık hapis cezasını onadı. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz suçlarının "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. “Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun “görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozmuştu.

(Geniş haber)Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...

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