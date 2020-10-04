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Dayakçı babanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

Mersin’de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra yakalanarak tutuklanan dayakçı babanın, çocuklarına psikolojik baskı yaparak evden kaçan annelerine tepki gösteren sözler söylemeye zorladığı ortayı çıktı.Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mersin’de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdıktan sonra yakalanarak tutuklanan dayakçı babanın, çocuklarına psikolojik baskı yaparak evden kaçan annelerine tepki gösteren sözler söylemeye zorladığı ortayı çıktı.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Halil Y.’nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y.’ye mesaj göndermek için 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını söyledi öğrenildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan Halil Y.’nin, şiddet uygularken çekilen görüntülerinin yanı sıra, yine çocuklarına çektirerek sosyal medya hesabından yayınladığı bir başka görüntüsü daha ortaya çıktı. Yeni görüntüde dayakçı babanın çocuklarına, "Anneniz nerede şu anda? Onu özlüyor musunuz? Annenizi seviyor musunuz? Annenizi mi çok seviyorsunuz, babanızı mı? Ben terk etmiyorum dimi sizi? Annenize bir şey söyleyecekseniz, kameraya bakarak söyleyin. Allah belanı versin deyin" şeklinde psikolojik baskı yaptığı görüldü. Çocuklardan birinin de bunun üzerine, "Anne Allah belanı versin bizi bu duruma düşürdüğün için" diyip hıçkırarak ağlaması izleyenlerin yüreklerini burktu. Görüntünün sonunda ise iki kardeşin ağlayarak babalarına sarılması ise dikkat çekti.
Öte yandan, zanlının evden kaçtığı belirtilen karısı Zeliha Y.’ye halen ulaşılamazken, çocukları F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

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