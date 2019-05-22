Dayakçı koca, eşinin şikayeti olmayınca serbest kaldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, yolcu taşımacılığı yapılan minibüste eşinin defalarca yumrukladığı kadın, polisteki ifadesinde şikayetçi olmayınca gözaltına alınan koca, serbest bırakıldı.

Olay, pazartesi günü, Mersin- Davultepe seferinin yapıldığı minibüste meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen koca, eşi olduğunu söylediği kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Yolculara aldırmadan yumruklamayı sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanları da tehdit etti. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Mersin emniyeti, adamı gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan koca, defalarca yumruk yiyen eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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