HABER

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

Adana’da dere yatağındaki göletin kendisine ait olduğunu öne sürerek, tarlasını sulamak isteyen çiftçiye saldıran muhtar, ere yatağını genişletmek için yaklaşık 2 bin lira para harcadığını gölette biriken suyun kendine ait olduğunu söyledi.Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde 23 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi.

Adana’da dere yatağındaki göletin kendisine ait olduğunu öne sürerek, tarlasını sulamak isteyen çiftçiye saldıran muhtar, ere yatağını genişletmek için yaklaşık 2 bin lira para harcadığını gölette biriken suyun kendine ait olduğunu söyledi.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde 23 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Uzun yıllardır tarlasını ve bahçesini yol kenarında bulunan dere yatağından çektiği su ile sulayan Savaş Özmen, mahallenin muhtarı Mustafa Kaltar’ın saldırısına uğradı. Yaklaşık 2 yıl önce dere yatağını iş makinesiyle genişleten Kaltar’ın, dere yatağının kendine ait olduğunu iddia ederek, kimseye kullandırmadığı öne sürüldü. Olay günü dere yatağına gelen Kaltar, Özmen’e küfürler ederek saldırıda bulundu. Özmen bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

"Muhtar yokken mahalleli suyu paylaşıyordu"
Tarlasını sulamak için geldiği dere yatağında muhtar Kaltar’ın saldırısına uğradığını belirten Özmen, dere yatağının bir şahsa ait olmadığını, mahallelinin kullanabileceğini söyledi. Söz konusu dere yatağından çektiği suyla tarlasını suladığını kaydeden Özmen, “Muhtar yokken, buradaki suyu herkes paylaşıyordu ancak son 2 yılda muhtarla seçimlerden dolayı ters düştük. Ben ekim yapmaya kalktığımda bana karşı çıktı. Geçtiğimiz yıl da aynı konudan dolayı tartışma yaşamıştık" diye konuştu.

Muhtar hakkında şikayetçi oldu
Muhtar Kaltar’ın sulama yaptığı taktirde kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne süren Özmen, “Dere yatağına gelerek tarlayı sulamamamı söyledi. Ben de karşı çıkınca saldırmaya başladı. Muhtarın saldırılarına karşılık vermedim ve savcılık ile karakola giderek şikayetçi oldum” dedi.

Muhtar, dere yatağının yeğenine ait olduğunu öne sürdü
Şambayadı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaltar ise dere yatağının yeğeninin tapulu arazisi içerisinde olduğunu belirterek, “Pazar günü tarlamı sulamak için dere yatağına geldim. Savaş da kendi arazisinde duruyordu. Dere yatağındaki suyun kendisine de bana da yetmeyeceğini, burayı para harcayarak genişlettiğimi söyledim. O da tarlasını sulamak için dere yatağını kullanacağı konusunda diretti. Babasını çağırmasını söyleyip otomobilime doğru yöneldiğimde bana ağır küfürler etti” ifadelerini kullandı.

“Kendisinin küfrettiği kısımları görüntüden çıkartmış”
Kendisine küfredilince sinirlendiğini ve Özmen’in üzerine yürüdüğünü dile getiren Kaltar, kendisine komplo kurulduğunu söyledi. Kaltar, “Bana küfredince çok öfkelendim ve elimdeki sopayı ona doğru fırlattım. Sopa traktöre denk geldi. Gitmek isteyince engel oldum. O da elindeki cep telefonuyla kendi küfrettiği kısımları kesmiş, benim sinirli olduğum kısımları vermiş” dedi.

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Dayakçı muhtardan "komplo" savunması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.