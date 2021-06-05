Dayaktan kaçarken kazada ölmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’nde 13 Eylül gecesi, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına giden Metin Özcan, hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öne sürülen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı.

Olayın ardından Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman, Metin Özcan’ı arayarak kavga ettiği eğlence yerinin sahibi ile uzlaşmasına yardımcı olabileceklerini söyleyerek bunun karşılığında 25 bin lira para istedi. Kalsın ve Yaman’ın teklifinden şüphelenen Metin Özcan, telefon ile konuştuğu iş yeri sahibi tarafından tehdit edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Özcan, Yunus Emre Kalsın ve arkadaşının kendisini dolandıracağından şüphelenip olası bir saldırı ile karşılaşmamak için araç kiraladı.

17 Eylül gecesi Metin Özcan'ın, Mutlular Mahallesi'nde otomobilini yıkattığını öğrenen Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman ile yanlarında bulunan Deniz Canbeg, Fatih Mehmet Göktaş ve Nimet Bingöl, iş yerini bastı. Taraflar arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından Kalsın ve Yaman, dövdükleri Metin Özcan'ı iş yerinde bulunan ve anahtarını zorla aldıkları Hakan Avşar'a ait otomobile bindirerek kaçırmak istedi. Bu sırada zorla bindirildiği otomobilden inmeyi başaran Özcan'a, kaçarken yoldan geçmekte olan bir başka otomobil çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Kalsın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.