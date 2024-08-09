Dayanıklı, konforlu, su geçirmez! Adidas Terrex yürüyüş ayakkabısı indirime girdi

Yaz aylarında dışarıda geçirdiğimiz zaman artar, açık hava etkinlikleri çoğalır. Hal böyle olunca yazın ayaklarımızı serin tutacak, hava alan dayanıklı ve konforlu ayakkabılara ihtiyaç duyarız. Hatta kamp ya da outdoor etkinliklere gidiyorsanız giyeceğiniz ayakkabıda su geçirmezlik özelliği de olmazsa olmaz. Tüm bu tanımlara uyacak, her türlü zeminde güvenle adım atmamızı sağlayacak bir ayakkabı arıyorsanız bugüne özel büyük indirimiyle öne çıkan Adidas TERREX BOAT H.RDY Yürüyüş Ayakkabısı'na bri göz atabilirsiniz.

Adidas TERREX BOAT H.RDY Yürüyüş Ayakkabısı

Hafif ve rahat yapısı sayesinde uzun süreli yürüyüş ve doğa yürüyüşleri için ideal bir model olan Adidas TERREX BOAT H.RDY Yürüyüş Ayakkabısı, aerodinamik yapısı sayesinde suya karşı dayanıklı olup hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Tabanında bulunan TRAXION teknolojisi, zeminde tutuşu arttırarak kaymayı azaltır. EVA orta tabanı sayesinde yürüyüş esnasında ayakları destekler ve rahatlık sağlar. Ayak havalandırmasını sağlayan özel yapıya sahip olup, ayakta terleme ve rahatsızlık hissini azaltır. Bağcıklı tasarımı sayesinde ayakkabıyı ayaklara göre ayarlamak mümkündür. Genellikle yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanmış olup zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Almış olduğum Adidas ayakkabı kaliteli rahat bir ürün tavsiye ederim. 24 saat bile sürmedi siparişimin elime ulaşması. Paketleme kalitesi ve ürüne gösterdikleri özen çok iyi çok profesyonel. Amazon ekibine çok teşekkür ediyorum."

"Diğer Adidas modellerinde 44 2/3 numaralı ayakkabılar bana tam gelirken, bu model çok az küçük geldi. Ürün resimde göründüğünden çok daha güzel. Düşünmeden alın ama yarım numara büyük alın."

Bu içerik 9 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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