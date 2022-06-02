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Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

01.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mutfağın 1 numaralı kurtarıcı ürünü hangisi?" diye sorsak, bulaşık makinesinin ilk yanıtlardan biri olacağına eminiz. Hele bir de uzun ömürlü ve maksimum performansla, pırıl pırıl bulaşıklarla sizi karşılayan bir makineyse sırtınızdan büyük bir yük kalkmış gibi hissedersiniz. Bu yüzden gelişmiş fonksiyonlarıyla fiyat performansta revaçta olan ürünlerden Vestel BM 4202 Wi-Fi Bulaşık Makinesi'ni sizin için incelemeye aldık! Hazırsanız başlıyoruz.

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

Elektronik mutfak aletleri, satın alırken dikkat gerektiren kategorilerden biri. Özellikle kapasitesi, program sayısı, tasarımı ve işlevselliği bulaşık makinesini tercih edilebilir kılan en önemli kriterler arasında yer alıyor. Neyse ki mutfakta en iyi dostunuz olmaya aday Vestel BM 4202 Wi-Fi modelinin teknik özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve alternatif ürünlerini incelememiz işinizi oldukça kolaylaştıracak. Birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

VESTEL BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

VESTEL BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi teknik özellikleri

Şık ve ergonomik tasarımlı yenilikçi ürünleriyle son zamanların dikkat çeken markası Vestel, BM 4202 Wi-Fi özellikli bulaşık makinesiyle öne çıkıyor. E sınıfı enerjiye sahip makine, elektrik tüketimi konusunda hayal kırıklığına uğratmıyor. Hızlı, eko, yoğun ve süper olmak üzere 4 farklı yıkama programı bulunan ürün, geniş yıkama programlarıyla en kirli bulaşıklarınızı dahi derinlemesine temizliyor. Yeni nesil bulaşık makinesinin 13 kişilik yıkama kapasitesi bulunuyor. Böylelikle size, akşamdan kalan bulaşıklarınızı tek seferde yıkama olanağı tanıyor. Paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, sunduğu uzun kullanım ömrüyle Vestel bulaşık makinesi özellikleri arasında öne çıkıyor. Her yıkamada 12 litre su ve yıllık 261 kWh enerji tüketen cihaz, tercihini tasarruflu bir bulaşık makinesinden yana kullanmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Bununla birlikte 49 dBA ses seviyesine sahip Vestel bulaşık makinesi, ses konusunda hassas davranarak gürültü yapmadan çalışıyor. Cihaz, fonksiyon ve teknolojik açıdan oldukça kapsamlı sisteme sahip. Geliştirildiği Wi-Fi teknolojisiyle dilediğiniz her yerde bulaşık makinesini çalıştırabilir, durdurabilir veya sonlandırabilirsiniz. Dilerseniz zaman erteleme fonksiyonundan yararlanabilir, belirlediğiniz sürelerde cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Vestel'in sunduğu bu özellik, günlük koşuşturmalar arasında bulaşık makinesi çalıştırmaya vakti olmayanlar için büyük konfor sunuyor. Makinenizi her zaman standart modda çalıştırmak istemiyorsanız "süper 50 dakika" programıyla gün boyu yıkayamadığınız bulaşıkları hızlıca temizleyerek zaman kazanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde en korkulan noktalardan biri, camların ilk günkü hâlinden eser kalmaması. Vestel bulaşık makinesinin cam koruma teknolojisi, kullanıcıların bu tereddütünü ortadan kaldırıyor. Böylelikle hassas ve kullanmaya kıyamadığınız parçaları gönül rahatlığıyla yıkayabiliyorsunuz. "Vestel bulaşık makinesi nasıl çalıştırılır?" diye merak edenlerin sorusunu kısaca yanıtlayalım. Bunun için Vestel, kullanıcılarına iki farklı opsiyon sunuyor. Makinenin yüzeyindeki dokunmatik ekrandan cihazı manuel olarak açıp kapatabilir veya uygulama üzerinden yönlendirmeler yapabilirsiniz. Eğer makineniz yıkama esnasında bir sorun yaşıyorsa cihazı resetlemeniz gerekebilir. "Peki, Vestel bulaşık makinesi nasıl resetlenir?" diye düşünüyorsanız makinenizi yeniden başlatmak için "Başlat" düğmesine 3 saniye basılı tutmanız yeterli.

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VESTEL BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi'nin avantajları ve dezavantajları

"Cihazın sunduğu avantajlar ve dezavantajlar neler?" diye soracak olursanız kısaca söz edelim:

  • Öncelikle cihazın modern tasarımıyla mutfağınıza yeni bir hava katıyor.

  • 4 farklı yıkama programı, dilediğiniz zamanda ve şekilde bulaşıklarınızın temizlenmesine yardımcı oluyor.

  • Süper 50 dakika programı, evden acil zamanlarda çıkmanız gerektiğinde imdadınıza yetişiyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

  • "Vestel bulaşık makinesi nasıl çalışır?" diyenlerin işini kolaylaştıracak opsiyonlarıyla kullanıcılarına konfor sağlıyor.

  • Özellikle geniş aileleri memnun edecek 13 kişilik kapasitesi büyük rahatlık sunuyor.

  • Ayarlanabilir sepetleri ise bulaşıklarınız ne kadar ağır olursa olsun, geniş yer olanağı sağlıyor.

  • Makinenin bütçe dostu fiyatı, ürünü her cep için ulaşılabilir kılıyor.

  • Cihazın Wi-Fi kurulumunun biraz zorlayıcı olması, nadir rastlanan dezavantajlarından sayılabilir.

VESTEL BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi'ni kullananların yorumları

Vestel BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi kullananların yorumları genel olarak değerlendirildiğinde ürünün yıkama performansı ve geniş yıkama programları konusundaki başarısı öne çıkıyor. Cihazın yıkama sonrası kurutma aşamasında tam verim sağlaması ve bulaşıkları nemli bırakmaması ürünü kullananların beğenisini kazanan olumlu özellikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda kullanıcılar, ürünün ultra sessiz özellikte olmasından oldukça memnun. Cihaz, bu yönleriyle çok fonksiyonlu ve uzun ömürlü bir bulaşık makinesi arayanların beklentini karşılıyor. Malzeme kalitesinin bazı kullanıcılar için yetersiz kalması, ürün hakkındaki bazı olumsuz değerlendirmeler arasında bulunuyor.

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VESTEL BM 4202 Wi-Fi 4 Programlı Bulaşık Makinesi'ne alternatif ürünler

1. Bosch SMS44DI00T 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

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Şık ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çeken Bosch SMS44DI00T, 12 kişilik kapasiteye sahip. Bosch bulaşık makinesi; yoğun, eko, hızlı 45 ºC ve hızlı 65 ºC olarak 4 farklı yıkama programıyla geniş kullanım imkânı sunuyor. 60 dakikalık hızlı modu sayesinde bulaşıklar yüksek sıcaklıkta tertemiz oluyor. Active Wear teknolojisine sahip makine, elektrik ve su konusunda tasarruf sağlarken cihazdan alacağınız performansı da maksimuma çıkarıyor. Bosch bulaşık makinesinde yer alan yük sensörü, bulaşık biriktirme sorununu ortadan kaldırıyor ve bulaşıklarınızın kapasitesine göre su ile enerji miktarını ayarlayarak kolaylık sağlıyor.

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2. Electrolux EEM48321L MaxiFlex Ankastre Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

Klasik bulaşık makinelerinden ayrılan yeni ve modern tasarıma sahip Electrolux EEM48321L; çatal, çırpıcı, kepçe gibi mutfak araç ve gereçlerinizi püskürtme sistemiyle ilk günkü gibi ışıl ışıl yapıyor. Üstelik zor çıkan inatçı lekeleri dahi kolayca temizliyor. 8 yıkama programı bulunan cihaz, oldukça fonksiyonel ve yeni nesil bir bulaşık makinesi arayanların listesine girmeyi başarıyor. Kapı üzerine yerleştirilmiş LC ekranlı makine, bulaşıklarınızın kuruyup kurumadığını kontrol etmenize yardımcı oluyor. TimeBeam sistemi, yıkama sırasındaki kalan süreyi makinenin bulunduğu yüzeye yansıtarak takip kolaylığı sunuyor.

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3. Electrolux EEA717100L Ankastre Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

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Tasarım, fonksiyon ve kalite olarak kullanıcılarını oldukça memnun eden cihazda 4 yıkama programı bulunuyor. AirDry kurutma teknolojisiyle geliştirilen makine, otomatik kapı açma özelliğiyle bulaşıkları hızlıca kurutarak nemi uzaklaştırıyor. Bulaşık makinesi kapağının mutfak süpürgeliğine çarpmasından şikayetçiyseniz Electrolux EEA717100L modelinin sizi bu sorundan kurtaracak PerfectFit sistemi bulunuyor. Bu sayede makinenin kapısı her açıldığında mutfak süpürgelikleriniz zarar görmek zorunda kalmıyor. Ayrıca cihazın QuickPlus özelliği sayesinde 30 dakikada yığılmış bulaşıklarınızdan kurtulabiliyorsunuz. A sınıfı enerjiyle çalışan makine, yıkama esnasında da tam performans sağlıyor.

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4. Siemens SN234I00DT iQ300 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

845 mm yüksekliğe ve 600 mm genişliğe sahip cihaz, bulundurduğu 4 yıkama programıyla Vestel BM 4202 Wi-Fi ile benzerlik gösteriyor. En düşük enerji sınıfıyla çalışan bulaşık makinesinin 3 katlı ayarlanabilir sepeti bulunuyor. Rackmatic olarak adlandırılan sistem sayesinde büyük tencereler veya tabaklar, rahatlıkla bulaşık makinesine koyulabiliyor. Aşınmaz iQdrive teknolojisiyle geliştirilmiş makine, tam performans göstererek ultra sessiz şekilde çalışıp bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapıyor. Elektronik çocuk kilidi bulundurmasıyla güvenlik konusunda da kullanıcıların gönlünü fethediyor. Ayrıca cihaz ekonomik moda alındığında yıkama başına 12 litre su tüketiyor.

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5. Altus AL 445 NX 5 Programlı Bulaşık Makinesi

Dayanıklı ve uzun ömürlü en iyi Vestel Bulaşık Makineleri ve kullananların yorumları

Standart, ekonomi, optimum, hızlı ve mini olmak üzere 5 programı bulunan Altus AL 445 NX 5, 14 kişilik kapasitesiyle geniş ailelerin en iyi seçeneği olmaya aday. 49 dB ses seviyesine sahip bulaşık makinesi, sese karşı hassas olanları oldukça sevindiriyor. Yıllık 266 kWh enerji tüketerek elektrik tasarrufu konusunda kullanıcılarına ayrıcalık tanıyor. Aynı zamanda paslanmaz çelik iç gövdeli ürün, uzun ömürlü kullanımıyla tercih edeceklerin beğenisini kazanıyor. Cihazın olası kazalara karşı su kaçma göstergesi ve çocuk kilidi de bulunuyor. Yüksekliği ayarlanabilir fincan raflarına sahip cihaz, yer konusunda bulaşıklarınıza avantaj sağlıyor.

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