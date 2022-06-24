HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak için bu üç besini ağzınıza sürmeyin

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak için bu üç besini ağzınıza sürmeyin

24.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırt ağrısı, genellikle yanlış duruştan ve hareketsizlikten kaynaklanan yaygın bir şikayettir. Çoğunlukla stres kaynaklı olan bu rahatsızlık, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak uzmanlar, üç yiyecek türünün sırtta iltihaplanmaya neden olarak ağrıyı tetiklediği yönünde uyarıda bulunuyor.

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak için bu üç besini ağzınıza sürmeyin

Dört kişiden birinde olan sırt ağrısı, kişilerin tüm gününü olumsuz yönde etkileyen çok yaygın bir şikayettir. Bununla birlikte, insanların yüzde 90'ının hayatlarının bir aşamasında mutlaka sırt ağrısı çektiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, sırt ağrısını tetikleyen üç yiyeceğin olduğunu vurguluyor. Glütenli, şekerli ve yağlı yiyecekler sırt ağrısına neden olan en büyük suçlular olduğu öne sürüldü.

iStock-1176334519

SIRT AĞRISINI TETİKLEYEN YİYECEKLER

Sırt ağrısını tetikleyen birçok faktör vardır. Ancak en çok gözden kaçanlardan biri beslenme düzenidir.

GLUTEN

Medical Hipotezler dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmanın bulguları, glutenin sırtımıza verdiği zararları vurguladı.

iStock-1322278116

Çalışma, glüten duyarlılığının kronik bel ağrısı ile ilişkili olduğu ve glütensiz bir diyetin bu tür hastalar üzerinde terapötik etkileri olduğu anlayışından yola çıktı. Çalışma, özellikle bağırsak sağlığı ile bağlantılı olan spondiloartrit ile ilgili bel ağrısına odaklandı. Spondiloartrit, omurga ve eklemlerde, arka kollarda ve bacaklarda iltihaplanmanın neden olduğu bir grup hastalıktır. Bulgulara göre, glütensiz beslenme, bel ağrısını yüzde 80 oranında iyileştirdi.

ŞEKER

Glutene benzer şekilde şeker de sırt ağrısını tetikliyor. Şeker tüketimi aynı zamanda, kilo alımına da yol açabilir, bu da ağırlık yükünü artırır ve sırt eklemlerinde ağrıya yol açar. Fazla kilolu olmak aslında özellikle belde sırt ağrısının yaygın nedenlerinden biridir.

iStock-626994984

YAĞ

Karaciğerin altında olan armut şeklindeki bir organ olan safra kesesinde iltihaplanmaya neden olan unsurun başında yağlı yiyecekler yer alır. Safra kesesi, vücudun yağları parçalamasına ve sindirmesine yardımcı olan safrayı serbest bırakır. Safra kesesi aşırı yağ ile karşı karşıya kaldığında, iltihaplanmasına neden olan saldırıya uğrar. Bu ağrı genellikle üst karın bölgesinde yoğunlaşır, ancak bir kısmı sırt ağrısına neden olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'nın 58 hekimle buluştuğu toplantının detayları belli olduBakan Koca'nın 58 hekimle buluştuğu toplantının detayları belli oldu
Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmişEşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmiş
Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdiSokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Sosyal medyayı salladı! Yoga yaparken çırılçıplak soyundu

Sosyal medyayı salladı! Yoga yaparken çırılçıplak soyundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.