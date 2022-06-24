Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak için bu üç besini ağzınıza sürmeyin

Dört kişiden birinde olan sırt ağrısı, kişilerin tüm gününü olumsuz yönde etkileyen çok yaygın bir şikayettir. Bununla birlikte, insanların yüzde 90'ının hayatlarının bir aşamasında mutlaka sırt ağrısı çektiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, sırt ağrısını tetikleyen üç yiyeceğin olduğunu vurguluyor. Glütenli, şekerli ve yağlı yiyecekler sırt ağrısına neden olan en büyük suçlular olduğu öne sürüldü.

SIRT AĞRISINI TETİKLEYEN YİYECEKLER

Sırt ağrısını tetikleyen birçok faktör vardır. Ancak en çok gözden kaçanlardan biri beslenme düzenidir.

GLUTEN

Medical Hipotezler dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmanın bulguları, glutenin sırtımıza verdiği zararları vurguladı.

Çalışma, glüten duyarlılığının kronik bel ağrısı ile ilişkili olduğu ve glütensiz bir diyetin bu tür hastalar üzerinde terapötik etkileri olduğu anlayışından yola çıktı. Çalışma, özellikle bağırsak sağlığı ile bağlantılı olan spondiloartrit ile ilgili bel ağrısına odaklandı. Spondiloartrit, omurga ve eklemlerde, arka kollarda ve bacaklarda iltihaplanmanın neden olduğu bir grup hastalıktır. Bulgulara göre, glütensiz beslenme, bel ağrısını yüzde 80 oranında iyileştirdi.

ŞEKER

Glutene benzer şekilde şeker de sırt ağrısını tetikliyor. Şeker tüketimi aynı zamanda, kilo alımına da yol açabilir, bu da ağırlık yükünü artırır ve sırt eklemlerinde ağrıya yol açar. Fazla kilolu olmak aslında özellikle belde sırt ağrısının yaygın nedenlerinden biridir.

YAĞ

Karaciğerin altında olan armut şeklindeki bir organ olan safra kesesinde iltihaplanmaya neden olan unsurun başında yağlı yiyecekler yer alır. Safra kesesi, vücudun yağları parçalamasına ve sindirmesine yardımcı olan safrayı serbest bırakır. Safra kesesi aşırı yağ ile karşı karşıya kaldığında, iltihaplanmasına neden olan saldırıya uğrar. Bu ağrı genellikle üst karın bölgesinde yoğunlaşır, ancak bir kısmı sırt ağrısına neden olabilir.



