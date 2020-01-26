Dayanışma kamyonu Buca’dan Elazığ’a yola çıktı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yardım için seferber olan Buca Belediyesi, afet bölgesine ilk etapta gıda, hijyen malzemesi ve bot yardımlarını yola çıkardı. Aynı zamanda Buca’dan memleketleri Elazığ ya da Malatya’ya gitmek isteyen öğrencilere ulaşım ücreti desteğinde bulunulacağı duyuruldu.

Depremin kış aylarında meydana gelmesinden dolayı afetzedelerin mağduriyetinin artması tüm Türkiye’yi olduğu gibi Buca’yı da yardım için teyakkuza geçirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın depremin meydana geldiği saatlerden itibaren oluşturduğu özel ekip, AFAD’la iletişime geçerek ihtiyaçları yetkililerden öğrendi, teminini sağladı. İlk etapta gıda, bot, çocuk bezi gibi yardımlar için bir aracı yola çıkarmaya hazır hale getiren Buca Belediyesi yetkilileri, ikinci ve üçüncü etap ihtiyaçları da takip etmeye devam ediyor.

“Türkiye’nin başı sağ olsun”

Akşam saatlerinden itibaren ilgili birimlerle koordineli olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarının başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Biz de bu afetten kalan yaraları sarmak için insani görevimizi yerine getirmeye çalışıyor, ihtiyaca göre yardım için özel gayret sarf ediyoruz. Gözümüz kulağımız enkaz altında yürütülen çalışmalarda” dedi.