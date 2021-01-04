HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

04.01.2021 23:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, dayısını bıçakla yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta meydana geldi.

Bursa’da aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, dayısını bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta meydana geldi. Aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle Kerem Yılmaz G. (34) ve yeğeni Mert Can S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Can S, yanındaki bıçakla Kerem Yılmaz G.’yi sırtından bıçakladı. Mert Can S. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mert Can’ın dayısını bıçakla yaraladığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa bir süre sonra Mert Can S. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangınıAdil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Kırıkkale akıllara durgunluk veren olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Görüntü Giresun'dan! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.