HABER

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 07:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te küfür yüzünden çıkan silahlı kavgada dayı ve yeğeni ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işten dönen 26 yaşındaki Burak A., Zavar Sait Sokak'ta kimliği belirsiz 3 kişiyle küfür sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmada ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Burak A.'ya önce bıçakla, ardından da av tüfeğiyle ateş açarak saldırdı. Bu sırada ekmek almadan dönen Burak A.'nın dayısı Orhan A. da av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Vücutlarına saçmalar isabet eden dayı ve yeğeni ağır yaralandı. Yaralılar, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı kavgada yaralanan Burak A.'nın bir hafta sonra düğünün olacağı öğrenildi. Dayı yeğeninin ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

(İHA)

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltıBaşkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep dayı kavga

En Çok Okunan Haberler

Alarm verildi! Havalimanı boşaltıldı

Alarm verildi! Havalimanı boşaltıldı

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İstanbul'da hareketli gece! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, önce kaçtılar sonra...

İstanbul'da hareketli gece! Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, önce kaçtılar sonra...

Cezaevi firarisi ödüllü mühendis, İzmir’de yakalandı

Dolandırıcılık firarisi ödüllü mühendis yakalandı!

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.