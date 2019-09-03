Dayı yeğen kavgası kanlı bitti

Kayseri’de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan dayı ve yeğen tedavi altına alındı.

Olay, Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.Ü. ile yeğeni Ozan A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönmesi sonucu O.A., yanında bulunan bıçak ile dayısı M.Ş.Ü.’ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan dayı da yeğeninin elinden aldığı bıçak ile onu yaraladı. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



