Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor

Uzun yol şoförlüğü yapan S.S., iddiaya göre bu yılın şubat ayında kendisini aldattığını öğrendiği eşi C.Ç. ile tartıştı. Bu tartışmanın ardından o dönem evli olduğu eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından S.S.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Aynı süreçte eşinin boşanma davası açması üzerine S.S., çocuklarının velayetini almak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme de çocukların velayetinin dava sürecinde babada kalmasına karar verdi.

ŞİDDET VE TACİZ İDDİASI

S.S., en küçüğü 7 en büyüğü ise 14 yaşında olan 4 çocuğunun psikolojilerinin bozuk olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu süreçte teyzesinin kızının en büyük kızı olan 14 yaşındaki S.S. ile konuştuğunu anlatan baba, "Kızım, kuzenime annesinin beni aldattığını ve bunu kimseye anlatmamaları için kardeşleri ile birlikte şiddete maruz kaldığını anlatmış. Kızım aynı zamanda annesi tarafından dedesinin evine yollandıkları sırada kendisi ve küçük kardeşi E.S.'nin öz dayıları olan B.E.Ç. tarafından cinsel istismar edilmiş. Bu olayları kuzenim bana anlatınca büyük şok yaşadım. Kızımla görüşünce bana doğru olduğunu söyleyince hemen polise başvurdum" dedi.