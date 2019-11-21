HABER

Dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 01:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y’nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
Çanakkale’de korkutan yangınÇanakkale’de korkutan yangın
Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulunduEvinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da patates yüklü TIR devrildi!

Manisa’da patates yüklü TIR devrildi!

Karaman'da dehşete düşüren olay! Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

İdlib'e füzeli saldırı! Hastane ve çadırları hedef aldılar: Ölü ve yaralılar var

İdlib'e füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da feci kaza! Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle devrildi!

Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.