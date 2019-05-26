HABER

Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.Olay, öğlen saatlerinde Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi.

Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

İzmir’in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.
Olay, öğlen saatlerinde Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2001 doğumlu olan ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.’ye silahla kurşun yağdırdı. 16 el ateş ettiği öğrenilen B.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan dayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç olayın ardından emniyet ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldüKamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Mühimmatı şemsiye ile kamufle ettilerMühimmatı şemsiye ile kamufle ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.