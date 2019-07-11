Dayısını öldüren gece bekçisinin yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla öldüren gece bekçisinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrullah Karslı ve avukatı ile maktul Vedat Daştan'ın eşi Funda Daştan hazır bulundu.

Tanık H.K, sanığı ve öldürülen dayısını çocukluktan beri tanıdığını, Karslı'nın bir ara uzman çavuş olarak görev yaptığını ancak kız arkadaşının talebi üzerine istifa ettiğini belirtti.

Karslı'nın uzman çavuşluğu bırakmasının ardından tavırlarında değişiklik olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan H.K, Vedat Daştan'ın haftanın 4-5 günü alkol aldığını ve yeğenini yaklaşık 7 ay boyunca tahrik ettiğini öne sürdü.

Karslı'nın dayısına saygı duyan biri olduğunu söyleyen H.K, sanığın Erzurum'daki dayısının, Vedat Daştan'ın cep telefonuna "Emrullah senin namusuna küfrediyor." yazılı mesaj gönderdiğini duyduğunu anlattı.

H.K, "Emrullah, dayıları ve teyzesine saygı duyan biriydi. Dayısına küfrettiğini hiç duymadım. Emrullah bir gün göreve giderken dayısının arabayı üzerine sürdüğünü bana anlattı. Dayısı, buna benzer tahrikleri 6-7 ay boyunca devam ettirdi. Emrullah, ağır küfürlere rağmen dayısına hiç saygısızlık yapmıyordu. Sonra da bu üzücü olay gerçekleşti." beyanında bulundu.