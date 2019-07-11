HABER

Dayısını öldüren gece bekçisinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan sanığın tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla öldüren gece bekçisinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrullah Karslı ve avukatı ile maktul Vedat Daştan'ın eşi Funda Daştan hazır bulundu.

Tanık H.K, sanığı ve öldürülen dayısını çocukluktan beri tanıdığını, Karslı'nın bir ara uzman çavuş olarak görev yaptığını ancak kız arkadaşının talebi üzerine istifa ettiğini belirtti.

Karslı'nın uzman çavuşluğu bırakmasının ardından tavırlarında değişiklik olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan H.K, Vedat Daştan'ın haftanın 4-5 günü alkol aldığını ve yeğenini yaklaşık 7 ay boyunca tahrik ettiğini öne sürdü.

Karslı'nın dayısına saygı duyan biri olduğunu söyleyen H.K, sanığın Erzurum'daki dayısının, Vedat Daştan'ın cep telefonuna "Emrullah senin namusuna küfrediyor." yazılı mesaj gönderdiğini duyduğunu anlattı.

H.K, "Emrullah, dayıları ve teyzesine saygı duyan biriydi. Dayısına küfrettiğini hiç duymadım. Emrullah bir gün göreve giderken dayısının arabayı üzerine sürdüğünü bana anlattı. Dayısı, buna benzer tahrikleri 6-7 ay boyunca devam ettirdi. Emrullah, ağır küfürlere rağmen dayısına hiç saygısızlık yapmıyordu. Sonra da bu üzücü olay gerçekleşti." beyanında bulundu.

İddia makamının tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan Karslı, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karslı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Karabağlar ilçesinde 17 Kasım 2018'de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gece bekçisi olarak görev yapan Emrullah Karslı, tartıştığı dayısı Vedat Daştan'ı (36) beylik tabancasıyla öldürmüştü.

Karslı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Milas'ta TOKİ heyecanıMilas'ta TOKİ heyecanı
Fırtınanın vurduğu Ayvalık'ta hayat normale döndüFırtınanın vurduğu Ayvalık'ta hayat normale döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tencereyle taşıdılar! Çamaşır makinelerinde saklıyorlarmış

Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Boşanmaya geldi, 5. katı duyunca...

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Eşini öldürdü, sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı ağır yaraladı

Tekirdağ'da korkunç olay! Sürekli telefonda konuşuyor deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.