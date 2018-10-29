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Dayısını öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheli: Pişmanım

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Karacaören köyünde, Muammer Kasırga (40), aralarında daha önceden husumet bulunan dayısı Burhan Yılmaz'ı (46) ahıra giren hayvan yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Karacaören köyünde, Muammer Kasırga (40), aralarında daha önceden husumet bulunan dayısı Burhan Yılmaz'ı (46) ahıra giren hayvan yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü. Kasırga, olayı duyup gelen 3 akrabasını da aynı silahla yaraladı. Gözaltına alınan Kasırga, "Pişmanım" dedi. Olay, dün merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan Muammer Kasırga ile dayısı Burhan Yılmaz büyükbaş hayvanları yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kasırga, dayısına tüfekle ateş etti. Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı duyan akrabaları Ahmet Yücel (51), Ferhan Yılmaz (38) ve İsmet Yılmaz (18) da olay yerine geldi. Muammer Kasırga'nın tüfekle ateş açtığı 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Muammer Kasırga ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Burhan Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Kasırga, jandarmada verdiği ifadesinde, "Daha önce arazi meselesi yüzünden aramızda husumet vardı. Olayın olduğu gün dayımın hayvanları benim ahırıma girdi. Ben hayvanlarını almalarını istedim. Bana sopa ile saldırdı. Ben de tüfekle korkutmak amacıyla ayaklarına ateş etmek isterken saçmalar vücuduna isabet etti. Diğerleri de benim üstüme geldi. Onlara da ateş ettim. Pişmanım" dedi. Kasırga, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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