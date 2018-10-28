HABER

Dayısını öldürüp yengesi ve yeğenini yaralayan zanlı kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Dayısını öldürüp yengesi ve yeğenini yaralayan zanlı kaçtı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi, tartıştığı dayısını bombalı tüfekle öldürdü, yengesi ve yeğenini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Muammer K. ve dayısı Burhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer K, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Dayısını öldüren yengesi Ferhan Y. ile yeğeni İsmet Y'yi yaralayan zanlı kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burhan Y'nin cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Çorum Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyorTSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor
İki bacağını kaybeden ve dolandırılan Canan artık yürüyorİki bacağını kaybeden ve dolandırılan Canan artık yürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum dayı pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.