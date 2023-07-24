DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz konuşurken başına platform düştü! Lozan Antlaşması hakkında basın açıklaması yapıyorlardı...

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz konuşma yaparken arkasında bulunan platform üstüne düştü, Aydeniz ellerini ile başını korumaya çalıştı.

LOZAN HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu.

KONUŞTUĞU SIRADA BAŞINA DÜŞTÜ

DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü.

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

(DHA)

