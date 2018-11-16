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DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak hakkında dava açılan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın tahliyesine karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak hakkında dava açılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arslan katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı davaya ilişkin mütalaasında, Arslan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Arslan'ın avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyarak Arslan'ın tahliyesine karar verdi.

- İstenilen ceza

İddianamede, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

6 Şubat'ta Arslan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tahliye

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