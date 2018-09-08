DBP'li belediye döneminde işe gitmeden maaş almışlar

Van Büyükşehir Belediyesinde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) döneminde, taşeron iki firma aracılığıyla çalıştırılan 99 kişiden 94'ünün işe gitmeden maaş aldıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aylık Olağan Meclis Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VAN TSO) yapıldı.

Toplantıda 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projeleri hakkında sunum yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, görevlendirme yapılmadan önceki belediye yönetiminin, taşeron iki firma aracılığıyla çalıştırdığı 99 kişiden 94'ünün işe gitmeden maaş aldıklarının tespit edildiğini, bu kişilerin sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi.

Van'da müthiş bir imkan, kaynak ve devlet desteğinin olduğunu ancak paydaşların bir araya gelmesi konusunda zayıflığın yaşandığını belirten Yalçın, kentin terör ve deprem nedeniyle yaşadığı travmayı toparlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye olarak temel görevlerinin, insanların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Yalçın, belediye hizmetlerinin iyi niyetli ve ufku geniş olan insanların elinde olmasının, kentin daha hızlı gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.