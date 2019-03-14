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DBP'li eski başkana 14 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ceylanpınar eski İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ceylanpınar eski İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.
6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hizni Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Kılınç, suçlamaları reddederek, terör örgütü propagandası yapmadığını söyleyip beraatini talep etti.
Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenazelerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda sözde 'adalet komisyonu' adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Hizni Kılınç'ın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 14 yıl hapis cezası verdi.

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