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DBP'li eski belediye başkan yardımcısına 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suruç Belediyesi eski Başkan Yardımcısı DBP'li Hülya Kaya'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suruç Belediyesi eski Başkan Yardımcısı DBP'li Hülya Kaya'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 2016 yılının Aralık ayında gözaltına alınarak, tutuklanan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı DBP'li Hülya Kaya, bugün Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı, savunmasında, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, beraatini talep eden Kaya ile ilgili mütalaasını verdi. Sanığın, belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde katıldığı programlarda terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, örgüt üyeliğinin tespit edildiğini belirten savcı, kuvvetli delil durumunun göz önünde bulundurularak, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Hülya Kaya'yı 'silahlı terör örgüt örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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