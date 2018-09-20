DBP'li eski belediye başkanına 8 yıl 9 ay hapis cezası

BİTLİS (AA) - DBP'li eski Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Özkan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.
Sanık Özkan, son savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanık Özkan'ı, "terör örgütü PKK'nın amacı doğrultusunda hareket ettiği, örgütün çağrılarına, emir ve talimatları ile sözde KCK sözleşmesine uygun olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanan eylem ve faaliyetleri bizzat organize ederek söz konusu eylemlere katıldığı, terör örgütüne destek olarak halk içerisinde sempati oluşturmaya çalışarak, örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunarak bilerek ve isteyerek PKK'ya yardım sağladığı, belediye başkanlığı sıfatını kullanarak başkanı olduğu belediyenin imkanlarını örgüt lehine kullanarak örgütün hiyerarşik yapısı içinde aktif hareket ettiği" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.
DBP'li Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Emin Özkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 18 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Özkan, 25 Kasım 2016'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.
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