HABER

DBP'li eski yöneticilere "terör propagandası" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanan DBP'li eski 3 yönetici, 7 yıl 10 ay ile 10 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanan DBP'li Suruç eski belediye meclisi üyesine 10 yıl 8 ay, Suruç eski ilçe yöneticisi olan 2 kişiye ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar DBP eski Suruç Belediye Meclisi üyesi İbrahim Uğurlu, DBP eski Suruç ilçe yöneticilerinden İsmail Şahin ve Sami Kılıç ile avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanıklar, herhangi bir örgütün propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanıkların, ilçede DBP'li belediyenin döneminde gerçekleştirilen programlarda, terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, terörist cenazelerine katıldıklarını, terör örgütü PKK'nın lehine toplantı ve gösterilere katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan sanık İbrahim Uğurlu'ya 10 yıl 8 ay, İsmail Şahin ve Sami Kılıç'a ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar, 12 Aralık 2016'da ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
İstanbul'da cam silicilerin zorbalığıİstanbul'da cam silicilerin zorbalığı
Uzungöl beyaza büründüUzungöl beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DBP'li eski yöneticiler hapis cezası Şanlıurfa Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi terör örgütü propagandası

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.