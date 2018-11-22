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DBP'li Taş'a verilen hapis cezasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılanan DBP'li eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'a yerel mahkemece verilen 11 yıl 10 ay hapis cezasını onadı

ŞANLIURFA / GAZİANTEP(AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Şanlıurfa'da yerel mahkeme tarafından DBP'li eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'a "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla verilen 11 yıl 10 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi salonunda yapılan duruşmada, sanığın savcılık mütalaasına karşı beyanı değerlendirildi.

Sanık avukatı, savcılığın mütalaasını kabul etmediklerini ifade ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada avukatın son sözünün alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Ceza dairesi, tutuklu sanık DBP'li eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'a, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezasına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Daire, tutuklu sanık Taş'ın bu hallerinin de devamına hükmetti.

Ceza dairesinin kararıyla sanık hakkında ilk derece mahkemesince "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezası onanmış oldu.

Sanık Taş'ın, karara karşı 15 gün içinde itiraz hakları bulunduğunu hatırlatan ceza dairesi, kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı.

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