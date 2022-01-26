DBP’ye Büyük Kongre Öncesi Operasyon

Kürt siyasetinin büyük partilerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP), 27 Şubat’taki büyük kongre öncesi baskın yapıldı. ‘Terör propagandası’ gerekçesiyle düzenlendiği öğrenilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan il eş başkanları, karantinada oldukları için gözaltına alınmadı.

Kongre hazırlıkları nedeniyle birçok ilde etkinlik yapan DBP yönetimi bu etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paylaşımlarda ‘terör propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar doğrultusunda il binasına baskın yapıldı.

Sabah saatlerinde Bağlar İlçesi’nde bulunan binaya giden polis, arama yapmaya başladı. Yaklaşık 7 saat süren aramada, bazı derneklere ait flamalar, dergi, kitap, posterler ve gazeteler ile bilgisayarlara el konuldu. Haklarında gözaltı kararı bulunan eş başkanlar Seval Gülmez ve Hayrettin Altun, COVID-19 tedavisi gördükleri için gözaltına alınmadı. Eş Başkanlar 30 Ocak’ta ifade vermeye çağrıldı. VOA Türkçe’nin emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre, parti binasında bulunan Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarına da el konuldu.

“Operasyon siyasi”

Baskınla ilgili basın toplantısı düzenleyen DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, operasyonun gerekçesinin ‘siyasi’ olduğunu savundu. Operasyonun amacının kongre çalışmalarını engellemek olduğunu öne süren Aydeniz, şunları söyledi: “Şimdiye kadar hiçbir iktidar, bunlardan sonuç alamadı, MHP, AKP iktidarı da alamayacaktır. Saldırıların sebebi bitme noktasına gelmeleridir. Biz bir kongre hazırlığı yapıyorduk. Ankara'da büyük kongreyi yapacaktık. Bu yüzden her tarafta kongre çalışmaları sürüyor. Yok sayma, siyasi operasyonlar, baskılarla bize mesaj vermek istediler. Biz bu mesajı gördük. Örgüt propagandası demişler. Bu iktidarın gerekçe bulmasına gerek yok. Gözünüzün üstünde kaşınız var, Kürt’sünüz yeterlidir.”

Operasyonu VOA Türkçe’ye değerlendiren DBP’nin avukatı Burhan Arta, ilçe kongreleri ve basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Parti binasından dergi, gazete ve flama alındığını ifade eden Arta, hakkında fezleke hazırlanan HDP milletvekilinin fotoğraflarının bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

DBP neden kuruldu?

DBP, 11 Temmuz 2014’te Kürt siyasetinin yerel yönetimlerde örgütlenmesi amacıyla kuruldu. Bölgede Kürt siyasetinin yönetimindeki belediye başkanları DBP’ye geçti. Ancak DBP'nin çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesi "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü adına suç işleme" ve "terör örgütüne finans sağlama" gibi suçlamalarla tutuklandı veya hapis cezasına çarptırıldı. 27 Şubat 2017 tarihi itibarı ile DBP'nin 72 Belediyesinin tamamına kayyum atandı. Sonraki seçimde yerel yöneticiler HDP çatısı altında seçime girdi. HDP Milletvekili Saliha Aydeniz’in DBP’ye geçmesiyle, parti meclise de girdi. HDP’nin kapatılması halinde Kürt siyasetçilerin DBP ile yola devam edeceği de ihtimaller arasında.

