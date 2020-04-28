DE: İkinci bir dalga yıkıcı olur

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için yürürlüğe sokulan önlemlerin gevşetilmesi tartışmalarını mercek altına aldığı yorumunda şu görüşleri aktarıyor:

"Siyaset, virologlar tarafından dikte edilmemeli, bu doğru. Sosyologların, iktisatçıların, psikologların söyledikleri de dikkate alınmalı. Şu anda, enine boyuna yapılan kapsamlı değerlendirme tartışmalarında kulak tırmalayan çıkışlardan kaçınılmalı. Almanlar, olağanüstü önlemler döneminde sergiledikleri eşi benzeri görülmemiş dayanışmayı, tam aksi istikamete kaymadan, önlemlerin gevşetilmesi sürecinde de sergilemeli. Kimi provokatörler "Merkel gitmeli” söylemlerine başladılar bile: başbakanın öngörüsünün ‘tamamıyla abartı' olduğu ortaya çıkmış… Oysa alınan önlemler, pek çok ülkenin aksine, büyük bir virüs dalgasının hızının kesilmesini sağladı.”

Märkische Oderzeitung gazetesi ise maske takma zorunluğunu irdeliyor:

"Maske zorunluluğu daha çok Almanya Federal Cumhuriyeti'nin, normalleşme sürecine girmesini kolaylaştıracak görsel bir sembol niteliğini taşıyor. Temel veriler ve bilgilerde hiç bir değişiklik olmamasına rağmen, toplumsal hayatın yeniden canlandırılması başka nasıl gerekçelendirilebilir ki? Çünkü bunun için aslında bir aşı ya da ilaç bulunması gerekirdi. En azından yeterli sayıda test ve enfeksiyon zincirini tanımlayacak bir uygulama. Hiç biri yok. Ancak siyasetçiler, hayatın bir şekilde devam etmesi gerektiği gerçeğinden kaçamıyor. Bu nedenle hepimiz aslında çok da işe yaramayacak olan maskeleri takmaya hazırız. Tıpta buna plasebo, yani ilaçmış gibi verilen etkisiz madde, teselli ilacı deniyor. Ama hiç olmazsa maskelerin zararı yok.”