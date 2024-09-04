Deadlock sistem gereksinimleri - Deadlock minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan ve 2023 senesinde deneme sürümüyle birlikte kullanıcıların ilgisine sunulduğu bilinen Deadlock Windows işletim sistemine sahip cihazlara yüklenebilir. Bu oyunun MOBA adı verilen çevrim içi savaş arenası seçeneğiyle de öne çıktığı ve Ağustos 2024 itibariyle 100.000’den fazla eş zamanlı kullanıcıya sahip olduğu görülür. VR başlığıyla denenebilen Deadlock oyununa giriş yapmak isteyen kişilere bu video oyununun sistem gereksinimleri liste hâlinde aktarılmalıdır.

Deadlock sistem gereksinimleri nelerdir?

Valve tarafından geliştirilip piyasaya sürülen Deadlock, bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Bu video oyununda çok oyunculu çevrim içi savaş arenası olarak bilinen MOBA türünün de mevcut olduğu bilinir. 2023 senesinde deneme sürümüyle birlikte kullanıcılara sunulan bu oyunun sistem gereksinimleri yaygın olarak araştırılır. 21 farklı karakter çeşidinin mevcut olduğu görülen Deadlock önerilen sistem gereksinimleri, bu video oyununun Windows işletim sistemine sahip cihazlarda denenmesi için öğrenilmesi gereken detaylardandır. 2024 senesinin Ağustos ayı itibariyle 100.000’i aşkın eş zamanlı oyuncu sayısına sahip olduğu açıklanan Deadlock video oyununun sistem gereksinimleri için kapsamlı bir liste hazırlanabilir.

Deadlock minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Deadlock oyununun minimum sistem gereksinimleri 1 Ocak 2024 itibariyle güncellenmiştir. Bu doğrultuda oyunun yüklenip deneyimlenebildiği cihazların sahip olması gereken donanım özellikleri şu şekilde listelenmelidir:

İşletim sistemi: Windows 10/ 11

Windows 10/ 11 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

500 MB kullanılabilir alan Ses donanımı: HTC Vive kulaklık (VR desteği için)

HTC Vive kulaklık (VR desteği için) İşlemci: 3.3 Ghz Intel Core i5-2500k

Deadlock dosya boyutu nedir ve nasıl oynanır?

Sınırlı sayıda oyuncu tarafından test edildiği bilinen Deadlock çok oyunculu video oyununun keşfedilmesi için kullanıcı daveti alınması gerekir. Çevrim içi ortamda MOBA türünde oynanabilen Deadlock oyunu, VR ekipmanlarıyla birlikte denenebilir.

Deadlock minimum sistem gereksinimleri arasında öne çıkan depolama alanı ise 500 MB olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu oyunu çevrim içi savaş arenasına katılarak deneyimlemek isteyenler minimum 500 MB kullanılabilir depolama alanı bulunan bir cihaza sahip olmalıdır. Oyun içi geliştirmelere bağlı olarak yapılan güncelleştirmeler doğrultusunda ise söz edilen toplam dosya boyutunun artabileceği belirtilmelidir.