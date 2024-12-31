DEAŞ'a büyük darbe! Yüzlerce şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı: Örgüte finans da sağlıyorlardı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 57 ilde DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında, 536 şüpheli örgüt üyesi mensubunun yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır