DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

Amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine girdi.

İSİMLERİ KARIŞTIRILDI

Şanlıurfa'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca ile yeğen, bu kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

1 BUÇUK YILDIR YAPTIRIM MAĞDURULAR

İthalat, ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ABD yaptırımları mağduru.

HİÇ KİMSE ONLARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Karışıklığı çözmek için ABD'ye gelen Türk avukat Halil Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'a destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, Türkiye'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.