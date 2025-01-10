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  4. DEAŞ'a finansman sağlıyorlardı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 7 gözaltı

DEAŞ'a finansman sağlıyorlardı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 7 gözaltı

10.01.2025 10:28
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltında alındı.

DEAŞ'a finansman sağlıyorlardı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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"İNFAK" ADI ALTINDA PARA TRANSFERİ YAPIYORLARDI

Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensuplarına "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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