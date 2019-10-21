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DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıklar hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Adana'da fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen sanığın da bulunduğu 12'si tutuklu 17 kişinin ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 12'si tutuklu 17 sanık, haklarındaki davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Müşteki olarak dinlenen A.C.H, Suriye'den 2013 yılında geldiğini ve akrabası L.H'nin ekmek fırınında şoförlük yaptığını söyledi.

Ekmekleri depodan alarak bakkallara dağıttığını belirten A.C.H, şunları anlattı:

''Ekmek dağıtımı yaptıktan sonra depoya dönerken 5-6 kişilik grup önümü kesti ve arabanın içinde beni dövmeye başladı. Bu kişiler bana ekmek dağıtımı yapmamamı söyledi. Arabadan aşağı inmeyince de beni darbettiler. Bana 'Bu ekmekleri bir daha dağıtırsan seni öldürürüz.' dediler. Bu durum üzerine korktum ve bu şahıslardan şikayetçi olmadım. Önümü kesen grup içinde huzurda bulunan sanıklardan Mehmet Göp ve İbrahim Özden vardı ancak bir şeye karışmadılar.'

Tutuklu sanık Mahmut Özden ise terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hiç kimseden haraç toplamadığını ve bu yönde kimseye emir vermediğini savunan sanık Özden, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ya da beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Abdullah Çağata, Gökhan Karaoğlu, Hasan Ceylan, Hasan Özden, Mücahit Kılınç, Orhan Dağ ve Umut Genç'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Çağata, Karaoğlu, Ceylan, Özden, Kılınç, Dağ ve Genç'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Son tahliyelerle davadaki tutuklu sanık sayısı 5'e düştü.

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