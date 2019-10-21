DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıklar hakim karşısında

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 12'si tutuklu 17 sanık, haklarındaki davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Müşteki olarak dinlenen A.C.H, Suriye'den 2013 yılında geldiğini ve akrabası L.H'nin ekmek fırınında şoförlük yaptığını söyledi.

Ekmekleri depodan alarak bakkallara dağıttığını belirten A.C.H, şunları anlattı:

''Ekmek dağıtımı yaptıktan sonra depoya dönerken 5-6 kişilik grup önümü kesti ve arabanın içinde beni dövmeye başladı. Bu kişiler bana ekmek dağıtımı yapmamamı söyledi. Arabadan aşağı inmeyince de beni darbettiler. Bana 'Bu ekmekleri bir daha dağıtırsan seni öldürürüz.' dediler. Bu durum üzerine korktum ve bu şahıslardan şikayetçi olmadım. Önümü kesen grup içinde huzurda bulunan sanıklardan Mehmet Göp ve İbrahim Özden vardı ancak bir şeye karışmadılar.'

Tutuklu sanık Mahmut Özden ise terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.