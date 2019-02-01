HABER

"DEAŞ, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlardan yararlanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: "DEAŞ Erbil-Bağdat sorunlarından yararlanmaya çalışıyor. Bu nedenle Bağdat-Erbil iş birliğinin güçlendirilmesi ve tüm sorunların çözülmesini önemli buluyoruz"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlardan çıkar sağladığını söyledi.

Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Erbil ve Bağdat ilişkilerine değindi.

DEAŞ'ın bölgedeki varlığına dair Barzani, "DEAŞ Erbil-Bağdat sorunlarından yararlanmaya çalışıyor. Bu nedenle Bağdat-Erbil iş birliğinin güçlendirilmesi ve tüm sorunların çözülmesini önemli buluyoruz." dedi.

IKBY Başbakanı Barzani, DEAŞ'ın Irak'ta özellikle tartışmalı bölgelerde ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerde önlem alınmazsa daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.

Örgütün Irak ve Suriye'de birçok bölgeyi yıkıma uğrattığını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:

"Şu anda DEAŞ tehdidinde azalma olsa da tamamen yok olmadı. Onun için uluslararası koalisyon ile uluslararası toplumun ciddi bir şekilde bu tehdide karşı önlem alması gerekir."

Barzani, ayrıca Bağdat-Erbil arasında son zamanlarda olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ifade ederek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin sorunların çözümüne yönelik yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı
Bodrum'da güneş yüzünü gösterdiBodrum'da güneş yüzünü gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat-Erbil sorunları DEAŞ IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.